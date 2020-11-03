صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نشر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه في (تويتر)، تظهر تلقيه لقاح فيروس (كورونا) المستجد، مشيداً بعمل الفرق الطبية.



ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صورة توثق تلقيه اللقاح، معلقاً عليها بالقول: "أثناء تلقي لقاح فيروس (كورونا)، نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف: "نشيد بفرق العمل، التي عملت جاهدة؛ لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".