"التعليم العالي" تُعلن عن مجموعة منح داخلية للعام الدراسي 2020- 2021

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من المنح الداخلية للطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، للعام الدراسي 2020- 2021.



وتشمل المنح التي خصّت خريجي الثانوية العامة للعام 2020 منحة السيد الرئيس للطلبة المتفوقين، ومنحة مجلس الوزراء، ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ودعت الوزارة الطلبة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والموعد النهائي للتقديم.