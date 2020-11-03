الاحتلال يشرع بهدم منشآت في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من منشآت المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال، شرعت بعمليات هدم لخيام، ومعرشات عدد من المواطنين في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.