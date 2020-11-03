شؤون فلسطينية

شاهد: ورشة عمل تتناول رؤية ومشاركة النساء في قرار السلم والأمان

شاهد: ورشة عمل تتناول رؤية ومشاركة النساء في قرار السلم والأمان
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
نظمت مؤسسة التعاون الدولي، "جنوب جنوب" ورشة عمل بعنوان "رؤية النساء الفلسطينيات عن قرار المرأة، السلام، الأمان" وذلك في مدينة غزة، بحضور نخب من النساء العاملات في مجالات متعددة، وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المحلي.

وقالت أمل خيال، مديرة مؤسسة التعاون في قطاع غزة، بأن قرار الأمم المتحدة الأمان والسلام المقر عام 2000 في مجلس الأمن هو محط أنظارنا للعمل على هذا القرار في قطاع غزة، حيث قمنا بتدريب سيدات معنفات، بسبب سياسة الاحتلال والأنماط الذكورية في المجتمع، حيث تدربن على المواد القانونية المحلية والدولية وقرار 1325، وتدريبهم بالتوازي على المشكلات النفسية المتعلقة بمشكلاتهم المجتمعية.

وتقول خيال: "عملنا على دمج المرأة اجتماعياً، وتعزيز دورها قانونياً، وصنع ورقة سياسات، تشمل كافة الحقوق التي شملتها وضمنتها القوانين الدولية والمحلية، والتي تعتبر هذه القوانين في مهب الريح بسبب الاحتلال والنظرة الذكورية بالمجتمع، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بالعمل بورقة السياسات العامة، والتي تتضمن عمومية المشكلات، والتي تعتبر أساساً للبناء، على حد قولها.

من جانبٍ أخر، قالت صباح القرا، مديرة مؤسسة (بيت المستقبل)، بأن مشروع تعزيز المرأة في المجتمع، خاصة المعنفات، نجح في تقوية المرأة اجتماعياً، ودمج المرأة في المجتمع، ووقف القمع الاجتماعي والمعيشي، الذي تعاني منه المرأة، خاصة بعد تقوية موقفها القانوني من خلال توعيتها ودعمها قانونياً، حتى تعي المرأة دورها الأسري والقانوني والمجتمعي على حدٍ سواء.

وتضمن اللقاء، كلمة ممثلة عن وزارة الخارجية الإيطالية، وكلمة لمؤسسة التعاون الدولي جنوب جنوب، وتوزيع شهادات على الجمعيات الشريكة في المشروع.

 






أخبار ذات صلة

(حماية) يُحذر من محاولات تصفية جسدية داخل المعتقلات الإسرائيلية

(حماية) يُحذر من محاولات تصفية جسدية داخل المعتقلات الإسرائيلية

مجدلاني يُدين العمل الإرهابي في النمسا

مجدلاني يُدين العمل الإرهابي في النمسا

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

حزب الشعب يدين حملات الاعتقالات الأخيرة

حزب الشعب يدين حملات الاعتقالات الأخيرة

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن مجموعة منح داخلية للعام الدراسي 2020- 2021

"التعليم العالي" تُعلن عن مجموعة منح داخلية للعام الدراسي 2020- 2021

الاحتلال يشرع بهدم منشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال يشرع بهدم منشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

داخلية غزة تنشر كشفاً للتنسيقات المصرية للسفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

داخلية غزة تنشر كشفاً للتنسيقات المصرية للسفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مجدلاني يُدين العمل الإرهابي في النمسا

مجدلاني يُدين العمل الإرهابي في النمسا

حزب الشعب يدين حملات الاعتقالات الأخيرة

حزب الشعب يدين حملات الاعتقالات الأخيرة

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن مجموعة منح داخلية للعام الدراسي 2020- 2021

"التعليم العالي" تُعلن عن مجموعة منح داخلية للعام الدراسي 2020- 2021

الاحتلال يشرع بهدم منشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال يشرع بهدم منشآت في الأغوار الشمالية

شاهد: ورشة عمل تتناول رؤية ومشاركة النساء في قرار السلم والأمان

شاهد: ورشة عمل تتناول رؤية ومشاركة النساء في قرار السلم والأمان

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

منوعات

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر .. وبناتي يطالبن بزواجي مرة

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

عربي

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

اعتقال مستشار رئيس الحكومة العراقية بتهم فساد

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

صورة تُوثق تلقي محمد بن راشد لقاح (كورونا)

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية