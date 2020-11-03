شاهد: ورشة عمل تتناول رؤية ومشاركة النساء في قرار السلم والأمان





















خاص دنيا الوطن - محمد عوضنظمت مؤسسة التعاون الدولي، "جنوب جنوب" ورشة عمل بعنوان "رؤية النساء الفلسطينيات عن قرار المرأة، السلام، الأمان" وذلك في مدينة غزة، بحضور نخب من النساء العاملات في مجالات متعددة، وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المحلي.وقالت أمل خيال، مديرة مؤسسة التعاون في قطاع غزة، بأن قرار الأمم المتحدة الأمان والسلام المقر عام 2000 في مجلس الأمن هو محط أنظارنا للعمل على هذا القرار في قطاع غزة، حيث قمنا بتدريب سيدات معنفات، بسبب سياسة الاحتلال والأنماط الذكورية في المجتمع، حيث تدربن على المواد القانونية المحلية والدولية وقرار 1325، وتدريبهم بالتوازي على المشكلات النفسية المتعلقة بمشكلاتهم المجتمعية.وتقول خيال: "عملنا على دمج المرأة اجتماعياً، وتعزيز دورها قانونياً، وصنع ورقة سياسات، تشمل كافة الحقوق التي شملتها وضمنتها القوانين الدولية والمحلية، والتي تعتبر هذه القوانين في مهب الريح بسبب الاحتلال والنظرة الذكورية بالمجتمع، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بالعمل بورقة السياسات العامة، والتي تتضمن عمومية المشكلات، والتي تعتبر أساساً للبناء، على حد قولها.من جانبٍ أخر، قالت صباح القرا، مديرة مؤسسة (بيت المستقبل)، بأن مشروع تعزيز المرأة في المجتمع، خاصة المعنفات، نجح في تقوية المرأة اجتماعياً، ودمج المرأة في المجتمع، ووقف القمع الاجتماعي والمعيشي، الذي تعاني منه المرأة، خاصة بعد تقوية موقفها القانوني من خلال توعيتها ودعمها قانونياً، حتى تعي المرأة دورها الأسري والقانوني والمجتمعي على حدٍ سواء.وتضمن اللقاء، كلمة ممثلة عن وزارة الخارجية الإيطالية، وكلمة لمؤسسة التعاون الدولي جنوب جنوب، وتوزيع شهادات على الجمعيات الشريكة في المشروع.