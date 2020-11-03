داخلية غزة تنشر كشفا للتنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، عن وصول كشف جديد لأصحاب التنسيقات المصرية؛ للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء،
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، عن وصول كشف جديد لأصحاب التنسيقات المصرية؛ للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء،
وطالبت الوزارة، أصحاب التنسيقات المصرية، التوجه اليوم وفوراً لإجراء فحص (كورونا) في المراكز المعلنة سابقاً كلّ في محافظته.
وأكدت الهيئة على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف، التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 4:00 من فجر يوم غد الأربعاء؛ من أجل تسهيل سفرهم.
وأكدت الهيئة على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف، التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 4:00 من فجر يوم غد الأربعاء؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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