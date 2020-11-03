شؤون فلسطينية

داخلية غزة تنشر كشفا للتنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

داخلية غزة تنشر كشفا للتنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، عن وصول كشف جديد لأصحاب التنسيقات المصرية؛ للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء، 

وطالبت الوزارة، أصحاب التنسيقات المصرية، التوجه اليوم وفوراً لإجراء فحص (كورونا) في المراكز المعلنة سابقاً كلّ في محافظته.

وأكدت الهيئة على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف، التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 4:00 من فجر يوم غد الأربعاء؛ من أجل تسهيل سفرهم.


أخبار ذات صلة

شاهد: ورشة عمل تتناول رؤية ومشاركة النساء في قرار السلم والأمان

شاهد: ورشة عمل تتناول رؤية ومشاركة النساء في قرار السلم والأمان

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

الرئاسة الفلسطينية: ندين العمل الإرهابي في النمسا ونرفض جميع أشكال العنف

الرئاسة الفلسطينية: ندين العمل الإرهابي في النمسا ونرفض جميع أشكال العنف

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

الصحة: تسجيل ثماني حالات وفاة و(633) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين

الصحة: تسجيل ثماني حالات وفاة و(633) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

إغلاق سجن جلبوع بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا)

إغلاق سجن جلبوع بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

إغلاق سجن جلبوع بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا)

إغلاق سجن جلبوع بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا)

الاحتلال يصادر مركبات وخلايا شمسية في الأغوار

الاحتلال يصادر مركبات وخلايا شمسية في الأغوار

حماس: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) بين الأسرى ينذر بكارثة حقيقية

حماس: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) بين الأسرى ينذر بكارثة حقيقية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

منوعات

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

عربي

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة