شؤون فلسطينية

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي
رام الله - دنيا الوطن
صرح الدكتور عز الدين شلح، رئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي، والذي يقام بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وبالتعاون مع جمعية رؤية شبابية، أن لجنة تحكيم مسابقة السيناريو ستكون برئاسة المصري الدكتور وليد سيف، وعضوية كل من الدكتورة رانيا الجبان- سوريا، المخرج محمد الطريفي- السودان، الناقد جمال محمدي- الجزائر، والسيناريست ديانا الشناوي فلسطين.

ووجه شلح شكره وامتنانه لجميع أعضاء اللجنة، واللذين لم يتوان أحد منهم في الوقوف بجانب مهرجان القدس السينمائي الدولي والقيام بهذه المهمة، رغم انشغالاتهم.

مصر: الدكتور وليد سيف، كاتب وأستاذ ورئيس قسم النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، كما أنه أستاذ السيناريو بأكاديمية الإعلام الدولية والجامعة الكندية، له العديد من الكتب، سبق وان عمل كرئيس المركز القومي للسينما ورئيس مهرجان الإسكندرية، كتب للسينما 20 فيلماً طويلاً و3 أفلام قصيرة، نالت منها العديد من الجوائز.

سوريا: الدكتورة رانيا الجبان، أستاذ مادة السيناريو في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما عملت استاذة لمادة السيناريو في دبلوم الاخراج السينمائي التابع للمؤسسة العامة للسينما، شاركت كمستشاره ومعالجة درامية لأكثر من 250 نصاً درامياً وأفلام (تلفزيوني وسينمائي).

السودان: المخرج والسيناريست محمد الطريفي كتب وأخرج عدد من السيناريوات والأفلام، وأشرف على ورش السيناريو للشباب السودانيين، له ثلاثة أفلام روائية قصيرة كتأليف وإخراج "شمعة لحبيبي ــ ثمن الدموع ــ سجاير، وفيلمان روائيان طويلان كتأليف وإخراج " حنين ــ مكان في الروح".

الجزائر: الناقد والسيناريست السينمائي جمال محمدي له عدد من الكتب والسيناريوات وقد حصل على جائزة أفضل سيناريو عام 2014 ومن مؤلفاته عائد الى مهد السينما الجزائرية- بوسعادة مهد السينما الجزائرية، عصفور شمال افريقيا، طاهر حناش رائد السينما الجزائرية.

فلسطين: السيناريست ديانا الشناوي كاتبة سيناريو لها العديد من السيناريوات منها: فيلم أنثى، فيلم يوم اخر، على قيد الحياة، فيلم السكين، فيلم اسمي أمل، مسلسل مدينة الغبار، صدر للكاتبة رواية  "غيمة عشتار 2016، وأيضاً رواية "أنثى 2020، عملت كمدير فني للعديد من الأعمال المسرحية، عملت في سيكودراما الطفل من خلال مشروع الايقاع الصوتي والحركي.

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