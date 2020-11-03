الصحة: تسجيل ثماني حالات وفاة و(633) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 76 عاماً من دورا، ومواطنة 55 عاماً من طولكرم، مواطن 62 عاماً من مخيم الأمعري، مواطن 58 عاماً من الشيوخ، مواطنة 54 عاماً من دار صلاح)، ومواطنة 52 عاماً، مواطن 68 عاماً، مواطن 79 عاماً من قطاع غزة.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 447 حالة في الضفة الغربية (الخليل 118، جنين 14، نابلس 137، طولكرم 26، قلقيلية 22، سلفيت 10، رام الله والبيرة 119، طوباس 1) ، إضافة إلى 128 حالة تعافٍ في قطاع غزة.



وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (49)، محافظة نابلس (118)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (52)، جنين (47)، أريحا والأغوار (28)، سلفيت (6)، طولكرم (33)، طوباس (7)، قطاع غزة (229)، ضواحي القدس (9)



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.