شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل ثماني حالات وفاة و(633) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين

الصحة: تسجيل ثماني حالات وفاة و(633) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 76 عاماً من دورا، ومواطنة 55 عاماً من طولكرم، مواطن 62 عاماً من مخيم الأمعري، مواطن 58 عاماً من الشيوخ، مواطنة 54 عاماً من دار صلاح)، ومواطنة 52 عاماً، مواطن 68 عاماً، مواطن 79 عاماً من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 447 حالة في الضفة الغربية (الخليل 118، جنين 14، نابلس 137، طولكرم 26، قلقيلية 22، سلفيت 10، رام الله والبيرة 119، طوباس 1) ، إضافة إلى 128 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (49)، محافظة نابلس (118)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (52)، جنين (47)، أريحا والأغوار (28)، سلفيت (6)، طولكرم (33)، طوباس (7)، قطاع غزة (229)، ضواحي القدس (9)

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

داخلية غزة تنشر كشفا للتنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

داخلية غزة تنشر كشفا للتنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الرئاسة الفلسطينية: ندين العمل الإرهابي في النمسا ونرفض جميع أشكال العنف

الرئاسة الفلسطينية: ندين العمل الإرهابي في النمسا ونرفض جميع أشكال العنف

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

إغلاق سجن جلبوع بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا)

إغلاق سجن جلبوع بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا)

الاحتلال يصادر مركبات وخلايا شمسية في الأغوار

الاحتلال يصادر مركبات وخلايا شمسية في الأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

الاحتلال ينهي عزل الأسير إسلام وشاحي وينقله إلى معتقل (شطة)

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

تيسير خالد: ماهر الأخرس يُسجل ملحمة صمود جديدة بوجه الاحتلال ومصلحة السجون

إغلاق سجن جلبوع بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا)

إغلاق سجن جلبوع بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا)

الاحتلال يصادر مركبات وخلايا شمسية في الأغوار

الاحتلال يصادر مركبات وخلايا شمسية في الأغوار

حماس: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) بين الأسرى ينذر بكارثة حقيقية

حماس: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) بين الأسرى ينذر بكارثة حقيقية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

منوعات

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

عربي

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة