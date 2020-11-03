د. بحر يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حمّل د. أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، كيان الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وذلك بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في السجون الإسرائيلية لعشرات الأسرى، بينما أفادت بعض الإحصائيات بارتفاع العدد لـ (81) أسيراً سجن (جلبوع) بمفرده.



وحذر بحر في تصريح صحفي، أصدره اليوم، من ازياد عدد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) خلال الساعات والأيام المقبلة، خاصة في ظل سياسية الإهمال الطبي المتعمدة والممنهجة وانعدام الإجراءات الوقائية داخل سجون الاحتلال واستهتار

إدارة السجون في الحفاظ على سلامة الأسرى الفلسطينيين.



وأكد أن الأسرى في سجون الاحتلال، يعيشون في ظروف اعتقاليه صعبة وسيئة، وأن مخاوف انتشار وباء (كورونا) بين صفوف الأسرى، تتصاعد بشكل كبير في ضوء ارتفاع عدد الإصابات.



وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية كجهة اختصاص، بالقيام بدور أكثر فاعلية، والتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، وإجراء الفحوصات اللازمة للأسرى، للحفاظ على حياتهم، قبل تفشى الفيروس داخل

السجون.



ويذكر، أن عددًا من الأسرى المصابين بفيروس (كورونا)، كانوا قد شعروا بأعراض المرض، منتصف الأسبوع الماضي، وأخبروا إدارة السجون بذلك، إلا أنها تجاهلت الأمر، ولم تُجرِ فحوصات لهم، فيما قامت منذ انتشار الجائحة، بسحب المعقمات ومواد التنظيف من (كانتينا) ومنعت الأسرى من الحصول على كمامات.