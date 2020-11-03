دولي

شاهد: أمريكا تترقب أعمال شغب وتجار يغلقون واجهات محلاتهم بالأخشب

شاهد: أمريكا تترقب أعمال شغب وتجار يغلقون واجهات محلاتهم بالأخشب
واجهة أحد المحلات في أمريكا
رام الله - دنيا الوطن- ترجمة ألاء النمر
تترقب الولايات الأمريكية، حالة طوارئ، تخوفاً من أعمال شغب محتملة في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي حذرت كل من السلطات الاستراليا والكندية، مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، تحسباً لأعمال عنف، ومظاهرات، بحسب ما ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وفي صور نقلتها الصحيفة، أغلق التجار واجهات محلاتهم ونوافذها بألواح خشبية، خوفاً من اندلاع أعمال عنف، كما تم تجهيز 600 ضابط من قوة مكافحة الشغب في نيويورك.

وحذر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، من نشاط اللصوص في هذه الفترة، نظراً للانشغال بالانتخابات الأمريكية، داعياً الشرطة إلى التعامل بحزم مع أي خروج عن القانون.

وذكرت الصحيفة، أن المطاعم، ستفتح أبوابها أثناء الانتخابات مع تقييم دائم للوضع، كما قرر عدد قليل من الأطباء، إغلاق عياداتهم خوفاً من أعمال نهب.

ويتخوف أصحاب السلاسل التجارية الكبرى، من تكرار أحداث في حزيران/ يونيو الماضي، حين اندلعت الاحتجاجات الغاضبة في شتى عموم البلاد.

وبحسب (ديلي ميل)، فإن صغار التجار يبقون على العمل دون توقف، خوفاً من العودة للإغلاق إثر جائحة كورونا، مخاطرين ببضائعهم المعرضة للنهب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البيت الأبيض، اتخذ مجموعة إجراءات احترازية، أمس الاثنين، حيث أِقيم سياج يحيط بالبيت الأبيض لإبعاد الحشود.













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