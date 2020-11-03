الكشف عن هوية المنفذ.. تفاصيل جديدة حول ما حدث وسط فيينا





بدوره، قال فلوريان كلينك، رئيس تحرير صحيفة (فالتر) على موقع (تويتر): "إن منفذ هجوم فيينا الذي قُتل أمس الاثنين من أصل ألباني، وعمره 20 عاماً، ووُلد ونشأ في فيينا".



وأشار كلينك إلى أن المهاجم، يدعى كارتين إس من "أصل ألباني" لكن والديه من مقدونيا الشمالية.



وأضاف أن: "منفذ هجوم فيينا معروف للمخابرات المحلية لأنه واحد من 90 إسلامياً نمساوياً أرادوا السفر لسوريا".



وفي وقت سابق، وصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة بأنه "إرهابي إسلامي"، من المتعاطفين مع تنظيم الدولة.



وأعلنت السلطات النمساوية، أن فيينا تعرضت لهجوم نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.



وأكدت الشرطة مقتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة المدينة، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحاً، أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام نمساوية، شهادات لأشخاص، عايشوا اللحظات الأولى للهجمات، التي جرت مساء أمس في وسط العاصمة النمساوية فيينا.وروى الحاخام، شلومو هوفمايستر كوريير، أن أحد المسلحين فتح النار على أشخاص، كانوا يجلسون في شرفات مطاعم صيفية.ونقلت قناة تلفزيون (oe24.tv) عن شاهد آخر كان في أحد المقاهي خلال الهجمات، أن إطلاق النار أصاب رواد المكان بالذعر، فتراكضوا بحثاً عن مكان للاختباء، ولجأ بعضهم إلى مبنى سكني طلباً للأمان.وذكر أحد سكان فيينا، أنه كان في مطعم بساحة المدينة الرئيسة وقت الهجوم، وأن الزبائن والمتنزهين، استلقوا على الأرض عند سماع أصوات الطلقات، وأطفأوا الأنوار وأغلقوا أبواب المطعم، مشيراً إلى أن "هلع الزبائن كان أقرب إلى الجنون".الكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا