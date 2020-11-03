حماس: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) بين الأسرى ينذر بكارثة حقيقية

أكد المتحدث باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، أن ارتفاع عدد إصابات (كورونا) بين أوساط الأسرى في سجون الاحتلال والتي وصلت إلى 81 إصابة في سجن (جلبوع) تهديد خطير على حياة الأسرى، وينذر بكارثة حقيقية قد تحل بهم.





وقال القانوع في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن استخفاف الاحتلال بصحة الأسرى، ووقايتهم من وباء (كورونا) يتطلب من منظمة الصحة العالمية، وكل المؤسسات المعنية، التدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجن (جلبوع) والذي أصبح شبه موبوء بالكامل.

رام الله - دنيا الوطن