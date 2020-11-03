شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددًا من المواطنين، وسط اندلاع مواجهات.

واعترضت قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله، مركبة واعتقلت أربعة شبان، كانوا يستقلونها، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واعتقلت الشابين نضال خالد البرغوثي، ومؤمن كفاح البرغوثي، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد أحمد يوسف شبراوي (26 عاماً)، بعد دهم منزله في منطقة "خلة عساف" بالقرب من مخيم نور شمس.

واعتقلت الشاب علي أبو بكر من بلدة قفين شمال طولكرم، أثناء مروره على حاجز (دوتان) جنوب شرق بلدة يعبد في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل غربي نابلس، وداهمت عدة منازل، وسط مواجهات عنيفة خاصة في منطقة العبارة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، دهمت منازل كل من: أحمد إبراهيم أيوب عصيدة، وجمال أيوب عصيدة، والمرحوم مصطفى أيوب عصيدة، والمرحوم حسن أيوب عصيدة ومنزل الأسير عبد الرحمن أيوب عصيدة، ومنزل مهند إبراهيم عثمان رمضان.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين قصي أحمد خليل أبو هاشم (19 عاماً)، وماجد عبد العزيز الهندي (18 عاماً) بعد تفتيش منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما وفتشت عدة منازل في مدينة الخليل عرف منها منزل المواطن محمد الزرو، وعبد الفتاح السراحين من بلدة بيت اولا، وعماد أولاد محمد في خربة سلامة غرب دورا.

ويواصل الاحتلال، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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