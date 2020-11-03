مجدلاني يُحذر من خطورة مخطط استيطاني في منطقة وادي الجوز بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني: إن تسارع وتيرة الاستيطان مؤخراً، يدلل بأن حكومة الاحتلال تسابق الزمن في فرض حقائق وأمر واقع، قد يصعب تغييره في المستقبل، خاصة مع تغيير الإدارة الأمركية الحالية.



وأوضح مجدلاني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الشعور المتزايد لدى حكومة نتنياهو بأن الإدارة الحالية، قد تكون فرص عودتها صعبة للغاية، جعلها تلجأ لفرض سياسة الأمر الواقع بزيادة الاستيطان، ومصادرة الاراضي وتكريس واقع ضم القدس لدولة الاحتلال، وفرض الاستعمار الاستيطاني على الأراضي، يعتبر جزءاً من الاستراتيجية لحكومة الاحتلال.



وشدّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أننا أمام مشروع نوعي بالقدس في منطقة وادي الجوز بهدم 200 منشأة، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة، وتحويلها لمنطقة صناعية.