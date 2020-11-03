مجدلاني: البدء بصرف الدفعة الأولى لمساعدة العائلات الفقيرة الأسبوع المقبل

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، بدء صرف الدفعة الأولى لمساعدة العائلات الفقيرة الأسبوع المقبل، والمكونة من 10 آلاف فرد، بمعدل 68 ألف أسرة، للاستفادة من برنامج المساعدات بواقع 700 شيكل للأسرة الواحدة، والتي تضررت بسبب جائحة (كورونا).



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات الفنية جاهزة والتقييمات التي جرت من خلال قاعدة البيانات المعدة من قبل الوزارة للأسر المسجلة بعد فحصها والتدقيق فيها انتهت، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع البنوك، بتوفير الدفعات مباشرة للمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل.



وقال مجدلاني: إن لجنة فنية تشكلت من وزارت التنمية والعمل والمالية، بالاتفاق مع البنك الدولي، بهدف وضع المعايير للأسر المستفيدة، والتي لا تستفيد من برامج أخرى، ولم تتلقَ مساعدات من دفعات سابقة، وذلك استجابة للخطة الطارئة لمواجهة تداعيات (كورونا).