شؤون فلسطينية

وزير العدل يُطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الأخرس

وزير العدل يُطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
طالب الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل، المجتمع الدولي  بالضغط على إسرائيل، باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسير المضرب عن الطعام لليوم المئة، ماهر الأخرس، لأن حياته معرضة للخطر، مؤكداً أن اعتقاله مخالف لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.

وقال الشلالدة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: ان اعتقال الاحتلال للأسير الأخرس والأسرى الآخرين، يندرج عليها الوضع القانوني، بمعنى أن إسرائيل لا تعترف بالمركز القانوني للأسير في سجونها، وتطبق الاعتقالات التعسفية، وهذا مخالف ومنافٍ لكافة المواثيق الدولية، وحقوق  الإنسان، وبالتالي تنعقد المسؤولية الدولية.

وأوضح الشلالدة، أن قضيتي الأسرى وانتهاكات الاحتلال المتكررة يومياً، يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف السامية في اتفاقية جنيف، بإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقيتين الرابعة والثالثة من اتفاقية جنيف.

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