الحموري: أبعاد خطيرة للمشروع الاستيطاني التهويدي في منطقة باب الجوز بالقدس المحتلة

قال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري: إن خطة الاحتلال بتنفيذ مخططها للاستيلاء على ما يقارب 250 ألف متر مربع من مساحة أراضي المواطنين في وادي الجوز بالقدس المحتلة، ستقلب كافة المعايير في المدينة المقدسة.





وحذّر الحموري في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، من الأبعاد الخطيرة لهذا المشروع الذي يتضمن تهويد المنطقة وتغيير كامل وشامل لمعالمها لتصبح ممراً للمستوطنين إلى جانب ربط المستوطنات ببعضها البعض من خلال إنشاء أبراج كثيرة، تحوي على جزء له علاقة ببناء كلية تكنولوجية وفنادق ومحال ومولات تجارية.





وأوضح الحموري، بأن كل المنشآت ستكون ذات صبغة يهودية بمعنى تكامل الخطة التهوديية في القدس وعملياً استكمال خطة التهويد ما سيزيد الضغط على المقدسيين من كافة النواحي، وذلك لجلب المزيد من المستوطنين.





وأكد الحموري، أن اتجاه حكومة الاحتلال الآن، هو تقليص الوجود الفلسطنيي إلى أدنى مستوى من خلال قضية الهدم التي ستزيد من نسبتها، ما يعني تطويق المدينة المحتلة بالمستوطنين والمؤسسات الإسرائيلية من كافة الجهات.

رام الله - دنيا الوطن