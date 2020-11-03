العالول: الرئيس وضع خارطة طريق أمام مجلس الأمن للذهاب لمؤتمر دولي للسلام



وأضاف العالول في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: "إن إرسالة الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للتحضير والتهيئة لعقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل خطوة مهمة وذكية، مبنية على الأمل بانتهاء إدارة ترامب.





وأكد العالول، أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي شريكة أساسية في وعد بلفور منذ البداية، وإن إجراءات إدارة ترامب حول القدس والجولان والضم، هي محاولات لتنفيذ هذا الوعد بعد مئة وثلاثة أعوام، مشدداً على أنهم لم يتمكنوا من النيل من شعبنا الصامد والمتمسك بوطنه وأرضه، حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.

رام الله - دنيا الوطنقال محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح): "إن الرئيس محمود عباس، وضع خارطة طريق للفترة المقبلة أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة؛ للذهاب نحو مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً على أهمية الإجماع الدولي الذي ظهر جلياً في مجلس الامن باستثناء أمريكا وإسرائيل على ما طرحه الرئيس.