غانتس: لا أثق بأن نتنياهو سيسمح لي بالتناوب على منصب رئاسة الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه لا يثق بأنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيسمح له بالتناوب على المنصب، وفق الاتفاق بينهما، عندما شكلا الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ووفق القناة 12، فإن غانتس لا يثق بنتنياهو، وأن الأخير سيخلف عهده المقطوع، بحسب ما نقلت عن مصادر، حضرت اجتماعاً لحزب (أزرق أبيض)، أمس الاثنين، بزعامة غانتس، حيث أكد أن نتنياهو قد ينقلب على الحكومة الحالية، والاتفاق المبرم في أي وقت.
وكان حزبا (ليكود) بزعامة نتنياهو، و(أزرق أبيض) بزعامة غانتس، قد توصلا، في آيار/ مايو الماضي، إلى اتفاق يتناوب بموجبه نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة، لمدة 18 شهراً لكل منهما.
قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه لا يثق بأنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيسمح له بالتناوب على المنصب، وفق الاتفاق بينهما، عندما شكلا الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ووفق القناة 12، فإن غانتس لا يثق بنتنياهو، وأن الأخير سيخلف عهده المقطوع، بحسب ما نقلت عن مصادر، حضرت اجتماعاً لحزب (أزرق أبيض)، أمس الاثنين، بزعامة غانتس، حيث أكد أن نتنياهو قد ينقلب على الحكومة الحالية، والاتفاق المبرم في أي وقت.
وكان حزبا (ليكود) بزعامة نتنياهو، و(أزرق أبيض) بزعامة غانتس، قد توصلا، في آيار/ مايو الماضي، إلى اتفاق يتناوب بموجبه نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة، لمدة 18 شهراً لكل منهما.
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