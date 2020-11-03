تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت لجنة الطوارئ المركزية بخانيونس، صباح يوم الثلاثاء، بتسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، جنوب قطاع غزة خلال الدورة الأولى لليوم.



وأوضحت لجنة الطوارئ، في تصريح صحفي، أن إجمالى الإصابات في خانيونس، منذ بداية انتشارالجائحة، وصل إلى 468 إصابة، منها 3 وفيات.



وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 3 وفيات و229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.