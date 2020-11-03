وزارة الصحة ترفع كفاءة عدد من مستشفياتها ومراكزها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رفعت وزارة الصحة الفلسطينية، كفاءة مستشفى دورا الحكومي، ومركز الإدمان في بيت لحم، لعلاج مرضى (كوفيد- 19).



وأضاف مدير عام المستشفيات، نجي نزال في تصريح للإذاعة الرسمية، أن الوزارة، انتهت من تجهيز مستشفى دورا في محافظة الخليل، وتم رفع كفاءته من 30 سريراً إلى 120 سريراً، إضافة إلى 20 جهاز تنفس صناعي.



وتابع: تم رفع كفاءة مركز الإدمان في بيت لحم من 29 سريراً إلى 37 سريراً، و4 أجهزة تنفس صناعي.



وأشار نزال إلى أن العمل جارٍ لتجهيز مستشفى عزون في محافظة قلقيلية بـ 20 سريراً و6 أجهزة عناية مكثفة، إضافة إلى تجهيز مستشفى الهلال الأحمر في نابلس، ومستشفى كشدة في طوباس، حيث سيتم رفدها بالأجهزة والكوادر اللازمة للتعامل مع حالات (كورونا).



ودعا المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة، بارتداء الكمامة والتباعد، واتباع كافة أساليب الوقاية من الفيروس.