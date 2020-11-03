الاحتلال يجرّف أرضًا في بيت حنينا ويهدم بركسًا للخيل بجبل المكبر



وفي الوقت، الذي تهدم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اسطبلًا للخيل في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، فيما جرفت آلياتها أرضًا في بلدة بيت حنينا شمال القدس.وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال، جرفت أرضًا في حي الأشقرية في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وهدمت بركسًا للخيول، كما وجرفت أرضية باطون وساحة للخيول".وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الجيب شمال غرب القدس، وفتشت مركبات الأهالي، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت إكسا، ودققت في هويات المواطنين.وتستهدف بلدية الاحتلال، آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في مدينة القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم، بدعوى البناء بدون تراخيص.ورغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء، إلا أنّ بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، سياسة عدوانية عنصرية تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية، والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.ومن بين هذه الإجراءات، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية، بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.