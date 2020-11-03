شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرّف أرضًا في بيت حنينا ويهدم بركسًا للخيل بجبل المكبر

الاحتلال يجرّف أرضًا في بيت حنينا ويهدم بركسًا للخيل بجبل المكبر
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اسطبلًا للخيل في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، فيما جرفت آلياتها أرضًا في بلدة بيت حنينا شمال القدس.

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال، جرفت أرضًا في حي الأشقرية في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وهدمت بركسًا للخيول، كما وجرفت أرضية باطون وساحة للخيول".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الجيب شمال غرب القدس، وفتشت مركبات الأهالي، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت إكسا، ودققت في هويات المواطنين.

وتستهدف بلدية الاحتلال، آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في مدينة القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم، بدعوى البناء بدون تراخيص.

ورغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء، إلا أنّ بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، سياسة عدوانية عنصرية تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية، والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية، بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت، الذي تهدم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.

أخبار ذات صلة

تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في خانيونس

تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في خانيونس

وزارة الصحة ترفع كفاءة عدد من مستشفياتها ومراكزها

وزارة الصحة ترفع كفاءة عدد من مستشفياتها ومراكزها

الصحة بغزة: ثلاث وفيات و229 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: ثلاث وفيات و229 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء سقوطه من علو بدير البلح

إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء سقوطه من علو بدير البلح

الاحتلال ينصب حاجزًا على مدخل سلفيت الشمالي ويُعيق حركة المواطنين

الاحتلال ينصب حاجزًا على مدخل سلفيت الشمالي ويُعيق حركة المواطنين

محكمة الاحتلال تفرض على السلطة الفلسطينية دفع 13 مليون شيكل لقتلى إسرائيليين

محكمة الاحتلال تفرض على السلطة الفلسطينية دفع 13 مليون شيكل لقتلى إسرائيليين

جرافات الاحتلال تتوغل شرقي قطاع غزة

جرافات الاحتلال تتوغل شرقي قطاع غزة

بهدف الاستيلاء عليها.. مستوطنون يزرعون أشجارًا في أراضي المواطنين ببلدة الساوية

بهدف الاستيلاء عليها.. مستوطنون يزرعون أشجارًا في أراضي المواطنين ببلدة الساوية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في خانيونس

تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في خانيونس

وزارة الصحة ترفع كفاءة عدد من مستشفياتها ومراكزها

وزارة الصحة ترفع كفاءة عدد من مستشفياتها ومراكزها

الاحتلال يجرّف أرضًا في بيت حنينا ويهدم بركسًا للخيل بجبل المكبر

الاحتلال يجرّف أرضًا في بيت حنينا ويهدم بركسًا للخيل بجبل المكبر

الاحتلال ينصب حاجزًا على مدخل سلفيت الشمالي ويُعيق حركة المواطنين

الاحتلال ينصب حاجزًا على مدخل سلفيت الشمالي ويُعيق حركة المواطنين

بهدف الاستيلاء عليها.. مستوطنون يزرعون أشجارًا في أراضي المواطنين ببلدة الساوية

بهدف الاستيلاء عليها.. مستوطنون يزرعون أشجارًا في أراضي المواطنين ببلدة الساوية

مركز فلسطين للأسرى: عدد المصابين بـ (كورونا) في جلبوع بالعشرات

مركز فلسطين للأسرى: عدد المصابين بـ (كورونا) في جلبوع بالعشرات

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج اليوم الثلاثاء

منوعات

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

عربي

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة