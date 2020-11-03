الصحة بغزة: ثلاث وفيات و229 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأكدت الصحة بغزة، أنه تم إجراء 3378 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، إضافة لتعافي 128 حالة جديدة من المصابين.



وأكدت وفاة المواطنة زينب مصطفي مصباح الحلبي (52 عامًا) في مستشفى غزة الأوروبي، وكذلك المواطن حسين أحمد إبراهيم مشلح (68 عامًا) في ذات المستشفى.



كما أعلنت وفاة المواطن محمد جمعة أبو عبادي (79 عامًاً في مجمع الشفاء الطبي.



وأوضحت الصحة بغزة، أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 7231 إصابة، منها حالات نشطة حالياً 2647 حالة، ومتعافون 4547 حالة.