إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء سقوطه من علو بدير البلح





وقال خطاب في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، أن المواطن سقط على رأسه، وحالته خطيرة، وجاري العمل الآن على تحويله لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.









خاص دنيا الوطنأفاد الدكتور كمال خطاب، مدير مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بأن مواطناً (28 عاماً)، وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى، وهو مصاب بحالة خطيرة، بعد سقوطه من علو، أثناء عمله في القصارة، بمدينة دير البلح.