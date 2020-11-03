الاحتلال ينصب حاجزًا على مدخل سلفيت الشمالي ويُعيق حركة المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حاجزاً طياراً على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، وأعاقت حركة المواطنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أوقفت عدداً من مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.