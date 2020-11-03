محكمة الاحتلال تفرض على السلطة الفلسطينية دفع 13 مليون شيكل لقتلى إسرائيليين

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رام الله - دنيا الوطن

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، بأن تدفع السلطة الفلسطينية مبلغ 13 مليون شيكل لعائلة الزوجين تسيبي وغادي شيمش، اللذين قتلا في عملية وقعت في القدس عام 2002.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن الاثنين لقيا مصرعهما نتيجة انفجار، عندما كانت تسيبي حامل بتوأم.



وقالت شقيق إيغال شيمش: "هذا يوم مثير لإغلاق الحلقة، بعد صراع دام 18 عامًا" .



وأضاف المحامي رولاند روث، الذي يمثل الأسرة الإسرائيلية: "أرحب بقرار المحاكم في إسرائيل، وإن فرض تعويضات يشكل رادعًا حقيقيًا ضد العمليات".