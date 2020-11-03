مسؤول إسرائيلي: أموال اليهود في الانتخابات الأمريكية أهم من أصواتهم





واعتبر دانون في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المال اليهودي، هو لاعبٌ أهم من أصوات اليهود، في إشارة إلى دعم رجال أعمال ومنظمات يهودية للرئيس المنتهية ولايته مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.





وأوضح أن الحملة الانتخابية لترامب، تلقت تبرعات ضخمة للغاية من قبل يهود أرثوذكس وإسرائيليين مقيمين في الولايات المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنقال داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين: "إن الغالبية العظمى من اليهود في الولايات المتحدة، سيصوتون لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة اليوم الثلاثاء".