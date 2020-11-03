جرافات الاحتلال تتوغل شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، خارج السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، ونفذت عمليات تمشيط.



وأفادت مصادر محلية، بأن خمسة جرافات عسكرية، توغلت شرق مخيم البريج وسط القطاع، وقامت بعمليات تمشيط في الأراضي القريبة من السياج الفاصل.