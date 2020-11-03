بهدف الاستيلاء عليها.. مستوطنون يزرعون أشجارًا في أراضي المواطنين ببلدة الساوية

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على زراعة أشجار في أراضي المواطنين ببلدة الساوية جنوب نابلس؛ بهدف الاستيلاء عليها بالقوة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (رحاليم) يستهدفون الأراضي المحاذية للمستوطنة، ويزرعونها بالأشجار، في محاولة منهم الاستيلاء عليها.



وأضاف دغلس، أن المستوطنين، اقتلعوا مئات الأشجار في هذه المنطقة منذ سنوات، ويحاولون فرض أمر واقع، من خلال نصب الخيام، وتسييج لمساحات من الأراضي القريبة من المستوطنة، مؤكداً أن المنطقة شهدت اعتداءات كثيرة على المواطنين من قبل المستوطنين.