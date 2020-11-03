عربي

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء: إن الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، بدأت بوضع حواجز مؤقتة، تمنع دخول السيارات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي.

ووفق صحيفة (الوطن)، فقد أكدت أن هذه الحواجز لا تعوق حركة المشاة القادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة، موضحة أنه تم أيضاً وضع مطبات صناعية، لتخفيف السرعة على جميع الطرق المؤدية للحرم المكي.

بدوره، أكد وكیل كلیة الشریعة بجامعة أم القرى، وعضو جمعیة حقوق الإنسان، محمد السھلي، أن التصدي للمخالفین أبرز عبر المقاطع المنتشرة تضحیات رجال الأمن وجھودھم، دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

وأضاف السھلي، أن المسافة بين الساحة وموقع ارتطام السيارة بالباب، لا تتجاوز الـ 200 متر، ولكن تواجد رجال الأمن، جعل من الحادثة عبرة لكل من يحاول تجاوز الأنظمة.

أخبار ذات صلة

السيسي لماكرون: يجب التفرقة بين الدين الإسلامي والإرهابين مُدعي الانتماء للإسلام

السيسي لماكرون: يجب التفرقة بين الدين الإسلامي والإرهابين مُدعي الانتماء للإسلام

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في خانيونس

تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في خانيونس

وزارة الصحة ترفع كفاءة عدد من مستشفياتها ومراكزها

وزارة الصحة ترفع كفاءة عدد من مستشفياتها ومراكزها

الاحتلال يجرّف أرضًا في بيت حنينا ويهدم بركسًا للخيل بجبل المكبر

الاحتلال يجرّف أرضًا في بيت حنينا ويهدم بركسًا للخيل بجبل المكبر

الاحتلال ينصب حاجزًا على مدخل سلفيت الشمالي ويُعيق حركة المواطنين

الاحتلال ينصب حاجزًا على مدخل سلفيت الشمالي ويُعيق حركة المواطنين

بهدف الاستيلاء عليها.. مستوطنون يزرعون أشجارًا في أراضي المواطنين ببلدة الساوية

بهدف الاستيلاء عليها.. مستوطنون يزرعون أشجارًا في أراضي المواطنين ببلدة الساوية

مركز فلسطين للأسرى: عدد المصابين بـ (كورونا) في جلبوع بالعشرات

مركز فلسطين للأسرى: عدد المصابين بـ (كورونا) في جلبوع بالعشرات

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج اليوم الثلاثاء

منوعات

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

عربي

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة