بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء: إن الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، بدأت بوضع حواجز مؤقتة، تمنع دخول السيارات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي.



ووفق صحيفة (الوطن)، فقد أكدت أن هذه الحواجز لا تعوق حركة المشاة القادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة، موضحة أنه تم أيضاً وضع مطبات صناعية، لتخفيف السرعة على جميع الطرق المؤدية للحرم المكي.



بدوره، أكد وكیل كلیة الشریعة بجامعة أم القرى، وعضو جمعیة حقوق الإنسان، محمد السھلي، أن التصدي للمخالفین أبرز عبر المقاطع المنتشرة تضحیات رجال الأمن وجھودھم، دون وقوع أي إصابات في الأرواح.



وأضاف السھلي، أن المسافة بين الساحة وموقع ارتطام السيارة بالباب، لا تتجاوز الـ 200 متر، ولكن تواجد رجال الأمن، جعل من الحادثة عبرة لكل من يحاول تجاوز الأنظمة.