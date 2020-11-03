مركز فلسطين للأسرى: عدد المصابين بـ (كورونا) في جلبوع بالعشرات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الاحتلال يخفي حقيقة انتشار فيروس (كورونا) في سجن (جلبوع) خشية من رد فعل الأسرى، ولكن الحقائق، تؤكد إصابة العشرات من الأسرى بالمرض.



وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر: "إن الأوضاع جد خطيرة في سجن (جلبوع)، وتختلف عن المرات السابقة، حيث إن العديد من الأسرى، كانوا مصابين منذ أيام، وظهرت عليهم الأعراض، ورغم ذلك لم يقوم الاحتلال بعزلهم أو إجراء فحوصات لهم، لأكثر من أسبوع، الأمر الذي فاقم من انتشار الفيروس في السجن".



وتوقع الأشقر، أن يصل عدد المصابين من الأسرى في (جلبوع) إلى العشرات، حيث إن جميع الأسرى في قسم 3 البالغ عددهم ما يقارب 90 أسيراً، قد خالطوا الأسرى المصابين ولعدة أيام، حيث تأكد إصابة 12 أسير، وتم عزلهم في قسم خاص، بينما تم سحب عينات من باقي الأسرى في القسم، والذين بدأت الأعراض

تظهر على عدد منهم.



وأضاف: "إدارة سجون الاحتلال هي المصدر الوحيد لمعرفة أعداد المصابين وطبيعة الإصابات، ونحن لا نثق برواية

الاحتلال، حيث يحاول أن يخلط الأوراق، ويلتف على الواقع من أجل إخفاء جريمته بحق الأسرى وتركهم فريسة سهلة للمرض".



واتهم الأشقر، الاحتلال بفتح الباب على مصراعيه لدخول فيروس (كورونا) إلى السجون، بعدم تطبيق إجراءات الوقاية والحماية وعدم إغلاق السجون وتحديد الحركة منها وإليها، وتخفيف الأعداد في الغرف والأقسام ، وتوفير المعقمات وأدوات التنظيف، وعدم إدخال أسرى جدد إلا بعد أسبوعين وإجراء فحوصات لهم، وكذلك فحص كل عناصر إدارة السجن، الذين يختلطون بالأسرى عن قرب، وضباط التحقيق بشكل مستمر.



وطالب مركز فلسطين، المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لحماية الأسرى من خطر

(كورونا) والذي ينتشر بشكل واسع في السجون، وضرورة إرسال وفد طبي بشكل عاجل للاطلاع على حقيقة ما يجرى في سجن (جلبوع) وباقي السجون، والكشف عن أعداد المصابين وتقديم

العلاج لهم، كذلك الضغط على الاحتلال؛ لتوفير الإجراءات الوقائية المطلوبة، للحد من انتشار المرض اكثر.



كما جدد المركز، مطالبته بإطلاق سراح المرضى، وكبار السن والنساء والأطفال، كونهم الفئات الأكثر تضرراً في ظل انتشار جائحة (كورونا) في السجون خشية على حياتهم قبل أن تقع كارثة حقيقة، كون السجون بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض.