هيئة الأسرى: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) بسجن جلبوع إلى 73 أسيرًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسن عبد ربه، المستشار الإعلامي لهيئة الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال، قررت إغلاق سجن (جلبوع) اليوم الثلاثاء 3/11/2020 خشية تفشي فيروس (كورونا) بعد إصابة 12 أسيراً بالأمس في السجن، وأنباء عن مخالطتهم لغابية المعتقلين.



وأعلنت هيئة الأسرى عن إغلاق سجن (جلبوع) بشكل كامل؛ مع استمرار ازدياد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بين الأسرى.



قالت هيئة الأسرى: إن 11 أسيرًا في قسم 3 بسجن (جلبوع) أُصيبوا بفيروس (كورونا)، ما دفع الأسرى للإعلان عن خطوات تصعيدية ضد إدارة السجون.



وأكدت، أن إدارة سجون الاحتلال، تتعمد الإهمال واللامبالاة في وقاية الأسرى من الوباء، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال تحتجز 360 أسيرًا فلسطينياً في سجن (جلبوع).



وأشارت هيئة الأسرى إلى ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا) في (جلبوع) إلى 73 اسيراً، وإغلاق السجن بالكامل.