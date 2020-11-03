شؤون فلسطينية

حماس: مصادقة الإمارات على إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول يُشجع عناصر (موساد) لارتكاب جرائم

حماس: مصادقة الإمارات على إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول يُشجع عناصر (موساد) لارتكاب جرائم
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، أن مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع إسرائيل، قرار خطير، يهدد أمن المنطقة العربية، ويفتح المجال أوسع أمام التطبيع مع الاحتلال، ويشجع عناصر جهاز (موساد) الإسرائيلي، على ارتكاب مزيد من الجرائم.

وقال القانوع، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إن "القرار من شأنه منح الصهاينة، وعناصر (موساد) الدخول لدولة الإمارات بشكل متزايد، وهو ما سيهدد الأمن القومي، ويعرض الدول المجاورة لخطر التجسس عليها".

وأضاف: "في الوقت الذي تتفق الإمارات والاحتلال الصهيوني على الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول، تغلق دولة الكويت متاجر لبيع المنتجات الإسرائيلية في خطوة مقدرة منها لمقاطعة منتجات الاحتلال الصهيوني".

وتابع: نعبر عن تقديرنا لكل الدول التي تقاطع المنتجات الصهيونية، كما ونثمن قرار الكويت، إغلاق متاجر لبيع المنتجات الصهيونية.

وختم القانوع، حديثه بالقول: إن "مقاطعة منتجات الاحتلال والمستوطنين، يساهم في عزل الكيان الصهيوني وتكبيده الخسائر الفادحة، وهو ما يتطلب  توسيع حملات المقاطعة للبضائع الصهيونية في كل أنحاء العالم".

أخبار ذات صلة

مركز فلسطين للأسرى: عدد المصابين بـ (كورونا) في جلبوع بالعشرات

مركز فلسطين للأسرى: عدد المصابين بـ (كورونا) في جلبوع بالعشرات

هيئة الأسرى: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) بسجن جلبوع إلى 73 أسيرًا

هيئة الأسرى: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) بسجن جلبوع إلى 73 أسيرًا

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج اليوم الثلاثاء

هيئة المعابر: مغادرة 685 مسافراً عبر (معبر رفح) الاثنين واستئناف العمل اليوم

هيئة المعابر: مغادرة 685 مسافراً عبر (معبر رفح) الاثنين واستئناف العمل اليوم

قوات الاحتلال تستولي على مركبات وخلايا شمسية في خربة ابزيق بالأغوار

قوات الاحتلال تستولي على مركبات وخلايا شمسية في خربة ابزيق بالأغوار

بات بوضع صحي حرج.. 100 يوم على إضراب الأسير &#34;ماهر الأخرس&#34;

بات بوضع صحي حرج.. 100 يوم على إضراب الأسير "ماهر الأخرس"

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين للأسرى: عدد المصابين بـ (كورونا) في جلبوع بالعشرات

مركز فلسطين للأسرى: عدد المصابين بـ (كورونا) في جلبوع بالعشرات

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج اليوم الثلاثاء

قوات الاحتلال تستولي على مركبات وخلايا شمسية في خربة ابزيق بالأغوار

قوات الاحتلال تستولي على مركبات وخلايا شمسية في خربة ابزيق بالأغوار

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً في بلدة بيرزيت

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً في بلدة بيرزيت

لجنة الطوارئ: 108 إصابات بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة

لجنة الطوارئ: 108 إصابات بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

منوعات

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

عربي

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة

السلطات السعودية تُحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)