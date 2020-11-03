حماس: مصادقة الإمارات على إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول يُشجع عناصر (موساد) لارتكاب جرائم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، أن مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع إسرائيل، قرار خطير، يهدد أمن المنطقة العربية، ويفتح المجال أوسع أمام التطبيع مع الاحتلال، ويشجع عناصر جهاز (موساد) الإسرائيلي، على ارتكاب مزيد من الجرائم.



وقال القانوع، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إن "القرار من شأنه منح الصهاينة، وعناصر (موساد) الدخول لدولة الإمارات بشكل متزايد، وهو ما سيهدد الأمن القومي، ويعرض الدول المجاورة لخطر التجسس عليها".



وأضاف: "في الوقت الذي تتفق الإمارات والاحتلال الصهيوني على الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول، تغلق دولة الكويت متاجر لبيع المنتجات الإسرائيلية في خطوة مقدرة منها لمقاطعة منتجات الاحتلال الصهيوني".



وتابع: نعبر عن تقديرنا لكل الدول التي تقاطع المنتجات الصهيونية، كما ونثمن قرار الكويت، إغلاق متاجر لبيع المنتجات الصهيونية.



وختم القانوع، حديثه بالقول: إن "مقاطعة منتجات الاحتلال والمستوطنين، يساهم في عزل الكيان الصهيوني وتكبيده الخسائر الفادحة، وهو ما يتطلب توسيع حملات المقاطعة للبضائع الصهيونية في كل أنحاء العالم".