دولي

الصحة العالمية: أكثر من 47 مليون إنسان أصيبوا بفيروس (كورونا)

الصحة العالمية: أكثر من 47 مليون إنسان أصيبوا بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة، حول جائحة (كورونا) المستجد، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ مليون و211 ألفاً و425 وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 47 مليوناً و327 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 34 مليوناً و36 ألف مريض.

ووفق شبكة (رويترز) فإنه تواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 216 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الاثنين نحو 473 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 5,712 حالة وفاة.

وأظهرت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (522 وفاة)، والهند (497 وفاة)، والأرجنتين (483 وفاة)، وإيران (440 وفاة)، وفرنسا (416 وفاة).

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً التي سجلت، أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (88,905 إصابات)، وفرنسا (52,518 إصابة)، والهند (37,592 إصابة)، وإيطاليا (22,253 إصابة)، وسويسرا (21,926 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (236,997 وفاة)، والبرازيل (160,272 وفيات)، والهند (123,139 وفاة)، والمكسيك (92,100 وفاة)، وبريطانيا (46,853 وفاة).

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