طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج اليوم الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه، اليوم الثلاثاء، تواصل تسجيل ارتفاع على الأسعار، في ظل الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.



وقالت وزارتا الزراعة والاقتصاد: إنهما تعملان على تثبيت الأسعار، في ظل محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه، في ظل جائحة (كورونا).



وفيما يلي أسعار الخضروات والفواكه والدواجن:



بندورة: 1ك = 4.5 شيكل



خيار: 1ك = 2 شيكل



خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل



باذنجان: 1ك = 1 شيكل



بصل: 1 ك = 3 شيكل



بطاطا: 4 ك = 10 شيكل



ليمون: 1ك = 2.5 شيكل



بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل



ملوخية: 1ك = 3 شيكل



لوبيا: 1ك = 5 شيكل



فلفل: 1ك = 4 شيكل



فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل



افوكادو: 1ك = 6 شيكل



جزر: 1ك = 2 شيكل



أسعار الفواكه



الموز: 1ك = 5 شيكل



تفاح: 1ك = 4 شيكل



تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل



مانجا هندية: 1ك = 3 شيكل



أجاص: 1ك = 4 شيكل



أسعار الدواجن واللحوم



بيض: 10



دجاج: 11



لحمة: 36.