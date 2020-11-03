هيئة المعابر: مغادرة 685 مسافراً عبر (معبر رفح) الاثنين واستئناف العمل اليوم

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إحصائية العمل عبر (معبر رفح)، في اليوم الأول لفتحه استثنائياً في الاتجاهين.



وقالت الهيئة، وفق ما نقل موقع داخلية غزة الإلكتروني: إن عمل المعبر ليوم الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، شهد مغادرة 685 مسافراً، ووصول 131 مواطناً عائداً لقطاع غزة، بينما أرجعت السلطات المصرية 55 مسافراً.



وأوضحت الهيئة، أن العمل عبر المعبر، يستمر لليوم الثاني، حيث بدأت مغادرة حافلات المسافرين منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء، باتجاه الجانب المصري.



وأكدت أن أطقمها العاملة بالمعبر، وبمساندة الأجهزة المختصة، تقوم بدورها في تسهيل مغادرة المسافرين وفق الكشوفات المعلنة مسبقاً، وبعد التأكد من إجراء فحص (كورونا- PCR) لجميع المغادرين.



وأضافت: "كما تعمل أطقم هيئة المعابر بالتعاون مع وزارة الصحة على استقبال المواطنين العائدين، وأخذ مسحات لفحص فيروس (كورونا) لهم داخل المعبر".



وكانت وزارة الداخلية، بغزة، أعلنت عن فتح (معبر رفح البري) لأربعة أيام (من الاثنين إلى الخميس) لتسهيل عبور المسافرين في الاتجاهين.