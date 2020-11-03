ارتفاع ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 100 قتيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع ضحايا زلزال مدينة إزمير التركية إلى 100 قتيل، وإصابة 994 آخرين، من بينهم 147 يتلقون العلاج في المستشفيات.



وقالت الهيئة، وفق ما نقلت شبكة (رويترز): إن 743 شخصًا استكملوا العلاج، وغادروا المستشفيات، من أصل 994 أصيبوا جراء الزلزال.



وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبان سكنية هدمها الزلزال، الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس (ريختر).



وأشارت الهيئة إلى أن السلطات، وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير؛ لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.