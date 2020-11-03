مصر: تركيا ليست من الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: إن تركيا ليست حاليا من بين الدول التي يمكن أن تتعاون معها مصر لتسوية الأزمة في ليبيا.



وأضاف شكري، وفق ما نقلت وكالة (تاس) الروسية، ردا على سؤال حول إمكانية تعاون مصر مع تركيا في هذا الإطار: "نعتقد أن كل القضايا التي تخص ليبيا يجب أن يتم طرحها في الحوار بين الأطراف الليبية. ننسق جهودنا مع أصدقائنا بينها روسيا والولايات المتحدة وغرب أوروبا وبالطبع المبعوث الأممي الخاص للأمني العام للأمم المتحدة إلى ليبيا".



وذكر شكري: "نرفض التدخل الأجنبي في ليبيا ووجود قوات أجنبية في ليبيا ولا نجد أي تبريرات لمحاولات دول خارج المنطقة وخارج الأراضي العربية للتأثير على الوضع في هذه البلاد. هناك قوى شجعت التطرف والتشكيلات المتطرفة ونقلت إلى ليبيا مسلحين أجانب وإرهابيين من سوريا".



وأوضح وزير الخارجية المصري: "كل هذه العوامل تزيد من عقدة الوضع، ويجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي. بالتالي سنواصل التعاون مه أصدقائنا، مع البلدات التي تتبع موقف قريبة من تلك التي نلتزم بها نحن، وفي هذه المرحلة لا يمكن أن أقول إن تركيا من بينها".