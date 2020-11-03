قوات الاحتلال تستولي على مركبات وخلايا شمسية في خربة ابزيق بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية وحاصرت مساكن المواطنين، واستولت على عدد من المركبات وخلايا شمسية.



وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات: إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة بأعداد كبيرة وحاصرت منازل المواطنين ومنعتهم من الخروج.



وأضاف أن الجنود شرعوا بتفتيش المنازل، والاستيلاء على المركبات والجرارات الزراعية، إضافة إلى خلايا شمسية، وما زال الجنود يتواجدون في الخربة حتى الآن بأعداد كبيرة.