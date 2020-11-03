شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان شمال رام الله

الاحتلال يعتقل أربعة شبان شمال رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، أربعة شبان، شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله، اعترضت مركبة واعتقلت أربعة شبان كانوا يستقلونها، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

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