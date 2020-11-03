الحكومة المصرية: ندرس قرارًا جديدًا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام مصرية: إن اللجنة العليا لإدارة أزمة (كورونا) بمصر، استعرضت مقترحا أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، والمنشآت السياحية والورش.



ووفي صحيفة (المصري اليوم) فقد ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة العليا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.



وتم الاتفاق على عرض المقترح على مجلس الوزراء، تمهيدا لبدء تطبيق الإجراء المخطط له.



كما شارك في الاجتماع مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.