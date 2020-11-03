ترامب يندد باستطلاعات الرأي ويؤكد: سأحكم الولايات المتحدة أربع سنوات أخرى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، ووصفها بـ"المزورة" وأبدى ثقته بتحقيق الانتصار، والبقاء في حكم الولايات المتحدة لأربع سنوات مقبلة.



وقال ترامب أمام أنصاره في فايتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أخر تجمع يشارك فيه: "بالتأكيد سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".



وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع ترامب أمام بايدن على مستوى البلاد، بل وحتى في الولايات التي ستقرر نتيجة الانتخابات، غير أن النتيجة لا تزال غير محسومة بأي حال من الأحوال.



وصوت أكثر من 94 مليون ناخب أمريكي مبكرا في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد يوم الثلاثاء، حسب إحصاء لبوابة مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا.