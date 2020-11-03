شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل "أمل عرابي نخلة" في بلدة بيرزيت

قوات الاحتلال تعتقل "أمل عرابي نخلة" في بلدة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، مساء أمس الاثنين، الشاب أمل عرابي نخلة، "16 عاما" بعد أن أقام جيش الاحتلال حاجزا مفاجئا على الطريق الواصل بين بيرزيت وعطارة شمال رام الله.

واعتدت القوة الخاصة بالضرب المبرح على أمل بعد قيامها باعتراض السيارة التي كان يستقلها مع اصدقاءه ومن ثم اقتادته الى جهة مجهولة.

ويأتي اعتقال "امل" بعد نحو عام على اعتقال شقيقه الأكبر اسامة الذي لا يزال يقبع خلف قضبان الاحتلال.

وناشدت عائلة "أمل"  كافة الجهات الحقوقية والدولية بسرعة التدخل لتأمين الإفراج الفوري عن ابنها الذي أجرى عملية جراحية لإزالة ورم في الرئة قبل أشهر ولازال يتلقى العلاج لغاية اليوم، معربة عن خوفها وخشيتها على حياته في حال انقطاع العلاج عنه، بخاصة وانه لازال يخضع لجلسات علاج مكثفة.

 

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