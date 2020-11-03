شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وانخفاض آخر على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وانخفاض آخر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف اخر درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأربعاء، تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق خاصة خلال ساعات المساء والليل وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الخميس، يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة، يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله امطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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