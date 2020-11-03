لجنة الطوارئ: 108 إصابات بفيروس (كورونا) في محافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، فجر اليوم الاثنين، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال 24 ساعة الماضية.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، قال: إن انتشار الوباء في قطاع غزة لايزال يتمدد، وزيادة الأرقام تشير الى أن فئه كبيرة من المواطنين غير ملتزمة باجراءات الوقاية المطلوبة.



وأضافت في تصريحات لقناة (الأقصى): أنه كلما تضافرت جهود الجميع، وزاد الالتزام بإجراءات الوقاية، سنكون في مربع أكثر أمناً، وسنحقق نتائج إيجابية في إطار تسطيح المنحنى، وتثبيط الانتشار.