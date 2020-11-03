شؤون فلسطينية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بأنها قامت بإرسال رسائل إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة طالبتهم فيها بسرعة تدارك الوقت لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس الذي تدهورت صحته بشكل شديد بعد إكماله اليوم المائة من إضرابه عن الطعام في سبيل نيل حريته وإنهاء اعتقاله الإداري.

وأوضحت المنظمة أن الأخرس طريح الفراش في مركز كابلان الطبي يصارع الموت، فصحته في تدهور مستمر حيث بدأ يفقد حاستيْ السّمع والبصر تدريجيًّا إضافة إلى ضيق في التنفس وآلام مبرحة في كافة أنحاء جسده، وعلى وجه الخصوص في رأسه وصدره.

وبينت المنظمة في رسائلها المذكورة أن الوقت يمضي وعلى الفاعلين في المجتمع الدولي تدارك المخاطر التي تحيط بحياة الأخرس والضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبه العادلة وإطلاق سراحه خصوصا أنه معتقل بشكل تعسفي ودون أي تهمة.

وشددت المنظمة أن الأخرس كغيره من المعتقلين الإداريين السابقين يواجه سياسة الاعتقال الاداري بالإضراب المفتوح عن الطعام، وهي الطريقة الوحيدة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري، وهذا حق يكفله له القانون الدولي إذ إن إسرائيل بفعل سياساتها الهمجية ومنها الاعتقال الإداري تفتك بالمجتمع الفلسطيني دون أي رادع.

ونوهت المنظمة أن إسرائيل بعد اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية تجد نفسها مطلقة اليد في فعل ما تشاء للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني وارتكاب أفظع الجرائم بحقه وهي بذلك تزعزع استقرار المنطقة غير آبهة بتبعات سياستها التعسفية.

أخبار ذات صلة

لجنة الطوارئ: 108 إصابات بفيروس (كورونا) في محافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

لجنة الطوارئ: 108 إصابات بفيروس (كورونا) في محافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان شمال رام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان شمال رام الله

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق بلدة دير استيا لمدة ثلاثة أيام

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق بلدة دير استيا لمدة ثلاثة أيام

&#34;الأمن الوقائي&#34; يضبط 9000 لتر محروقات مجهولة المصدر في طولكرم

"الأمن الوقائي" يضبط 9000 لتر محروقات مجهولة المصدر في طولكرم

نقابة الأطباء: الحكومة أذعنت للبنوك وسلطة النقد لتحكم بالإعدام على الأطباء وعائلاتهم وأطفالهم

نقابة الأطباء: الحكومة أذعنت للبنوك وسلطة النقد لتحكم بالإعدام على الأطباء وعائلاتهم وأطفالهم

الاتحاد العام للمعلمين: المستحقات حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة ليتم التوقيع عليها

الاتحاد العام للمعلمين: المستحقات حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة ليتم التوقيع عليها

&#34;الاتصالات&#34; بغزة: صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات الثلاثاء

"الاتصالات" بغزة: صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات الثلاثاء

&#34;الصحة&#34; بغزة: استمرار التراخي والاستهتار واكتشاف بؤر جديدة يدفع لمزيد من إغلاق المربعات السكنية

"الصحة" بغزة: استمرار التراخي والاستهتار واكتشاف بؤر جديدة يدفع لمزيد من إغلاق المربعات السكنية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان شمال رام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان شمال رام الله

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق بلدة دير استيا لمدة ثلاثة أيام

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق بلدة دير استيا لمدة ثلاثة أيام

الاتحاد العام للمعلمين: المستحقات حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة ليتم التوقيع عليها

الاتحاد العام للمعلمين: المستحقات حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة ليتم التوقيع عليها

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُعيد فتح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس

الهباش يوقع مذكرة تفاهم لدعم برنامج التعليم والقضاء الشرعي

الهباش يوقع مذكرة تفاهم لدعم برنامج التعليم والقضاء الشرعي

المؤسسات الحقوقية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة الأسير الأخرس

المؤسسات الحقوقية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة الأسير الأخرس

منوعات

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

عربي

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات