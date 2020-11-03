المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بأنها قامت بإرسال رسائل إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة طالبتهم فيها بسرعة تدارك الوقت لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس الذي تدهورت صحته بشكل شديد بعد إكماله اليوم المائة من إضرابه عن الطعام في سبيل نيل حريته وإنهاء اعتقاله الإداري.



وأوضحت المنظمة أن الأخرس طريح الفراش في مركز كابلان الطبي يصارع الموت، فصحته في تدهور مستمر حيث بدأ يفقد حاستيْ السّمع والبصر تدريجيًّا إضافة إلى ضيق في التنفس وآلام مبرحة في كافة أنحاء جسده، وعلى وجه الخصوص في رأسه وصدره.



وبينت المنظمة في رسائلها المذكورة أن الوقت يمضي وعلى الفاعلين في المجتمع الدولي تدارك المخاطر التي تحيط بحياة الأخرس والضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبه العادلة وإطلاق سراحه خصوصا أنه معتقل بشكل تعسفي ودون أي تهمة.



وشددت المنظمة أن الأخرس كغيره من المعتقلين الإداريين السابقين يواجه سياسة الاعتقال الاداري بالإضراب المفتوح عن الطعام، وهي الطريقة الوحيدة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري، وهذا حق يكفله له القانون الدولي إذ إن إسرائيل بفعل سياساتها الهمجية ومنها الاعتقال الإداري تفتك بالمجتمع الفلسطيني دون أي رادع.



ونوهت المنظمة أن إسرائيل بعد اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية تجد نفسها مطلقة اليد في فعل ما تشاء للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني وارتكاب أفظع الجرائم بحقه وهي بذلك تزعزع استقرار المنطقة غير آبهة بتبعات سياستها التعسفية.