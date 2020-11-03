فيديو وصور.. مشاهد مروعة وصادمة ضمن هجمات فيينا





وقال التلفزيون النمساوي: إن الهجمات أسفرت عن إصابة 15 شخصاً، حالات بعضهم خطيرة.





ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز،إطلاق النار في فيينا بالهجوم "الإرهابي"، وأعلن نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

















































رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، مشاهد صادمة لهجمات تعرضت لها العاصمة النمساوية، فيينا.