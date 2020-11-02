قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان شمال رام الله

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، أربعة شبان، شمال رام الله.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله، اعترضت مركبة واعتقلت أربعة شبان كانوا يستقلونها، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).