الخليل: إغلاق صالة أفراح غير ملتزمة بالإجراءات



وتم زيارة ومتابعة 142 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 135 منها بشروط السلامة العامة.



ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ ست منشآت غير ملتزمة، وإغلاق صالة أفراح واحدة غير ملتزمة بالإجراءات.





رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.