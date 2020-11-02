سلفيت: قرار بتمديد إغلاق بلدة دير استيا لمدة ثلاثة أيام





وقال كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): بناءً على التطورات السلبية على الصعيد الوبائي في دير استيا يتم تمديد الإغلاق لمدة ثلاثة أيام على أن تفتح المحلات التجارية غداً من الساعة 6 صباحاً حتى 12 ظهراً.





وأضاف: "كذلك يسمح لأبناء البلدة الذهاب إلى حقولهم لقطف ثمار الزيتون ويسمح لمربي الأغنام والمواشي والدواجن بالذهاب إلى أماكن عملهم، وذلك بالتنسيق مع لجنة الطوارئ في البلدة.

رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، تمديد إغلاق بلدة دير استيا، لمدة ثلاثة أيام أخرى.