سلفيت: قرار بتمديد إغلاق بلدة دير استيا لمدة ثلاثة أيام
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، تمديد إغلاق بلدة دير استيا، لمدة ثلاثة أيام أخرى.
قرر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، تمديد إغلاق بلدة دير استيا، لمدة ثلاثة أيام أخرى.
وقال كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): بناءً على التطورات السلبية على الصعيد الوبائي في دير استيا يتم تمديد الإغلاق لمدة ثلاثة أيام على أن تفتح المحلات التجارية غداً من الساعة 6 صباحاً حتى 12 ظهراً.
وأضاف: "كذلك يسمح لأبناء البلدة الذهاب إلى حقولهم لقطف ثمار الزيتون ويسمح لمربي الأغنام والمواشي والدواجن بالذهاب إلى أماكن عملهم، وذلك بالتنسيق مع لجنة الطوارئ في البلدة.
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