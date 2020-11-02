"الأمن الوقائي" يضبط 9000 لتر محروقات مجهولة المصدر في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة طولكرم، اليوم الاثنين، 9000 لتر من المحروقات مجهولة المصدر، وصادر صهريجا سعة 35 ألف لتر.



وأفاد الجهاز في بيان صحفي، بأنه بناءً على معلومات مركزية لدائرة البترول في الجهاز وبتعاون مشترك مع مديرية الأمن الوقائي في قلقيلية، تمكن من تفكيك مخزن ومصادرة ما بداخله من محروقات تقدر بــ 9000، ومعدات، إضافة لمصادرة الصهريج.



وأوضح أنه تم مصادرة الكمية بالتعاون مع جهات الاختصاص- الهيئة العامة للبترول، وأن العمل جار على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ويذكر أن جهاز الأمن الوقائي كثف من نشاطه في إطار محاربة التهريب للحفاظ على مقدرات شعبنا وتعزيز صموده.