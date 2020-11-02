عاجل

  • المستشار النمساوري: الجيش سيحمي المواقع في فيينا والشرطة ستركز على عمليات مكافحة الإرهاب

  • وزير الداخلية النمساوي: عملية ملاحقة "الإرهابيين" المحتملين مستمرة في فيينا

شؤون فلسطينية

"الأمن الوقائي" يضبط 9000 لتر محروقات مجهولة المصدر في طولكرم

"الأمن الوقائي" يضبط 9000 لتر محروقات مجهولة المصدر في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
ضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة طولكرم، اليوم الاثنين، 9000 لتر من المحروقات مجهولة المصدر، وصادر صهريجا سعة 35 ألف لتر.

وأفاد الجهاز في بيان صحفي، بأنه بناءً على معلومات مركزية لدائرة البترول في الجهاز وبتعاون مشترك مع مديرية الأمن الوقائي في قلقيلية، تمكن من تفكيك مخزن ومصادرة ما بداخله من محروقات تقدر بــ 9000، ومعدات، إضافة لمصادرة الصهريج.

وأوضح أنه تم مصادرة الكمية بالتعاون مع جهات الاختصاص- الهيئة العامة للبترول، وأن العمل جار على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويذكر أن جهاز الأمن الوقائي كثف من نشاطه في إطار محاربة التهريب للحفاظ على مقدرات شعبنا وتعزيز صموده.

أخبار ذات صلة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان شمال رام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان شمال رام الله

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق بلدة دير استيا لمدة ثلاثة أيام

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق بلدة دير استيا لمدة ثلاثة أيام

نقابة الأطباء: الحكومة أذعنت للبنوك وسلطة النقد لتحكم بالإعدام على الأطباء وعائلاتهم وأطفالهم

نقابة الأطباء: الحكومة أذعنت للبنوك وسلطة النقد لتحكم بالإعدام على الأطباء وعائلاتهم وأطفالهم

الاتحاد العام للمعلمين: المستحقات حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة ليتم التوقيع عليها

الاتحاد العام للمعلمين: المستحقات حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة ليتم التوقيع عليها

&#34;الاتصالات&#34; بغزة: صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات الثلاثاء

"الاتصالات" بغزة: صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين لجميع الفئات الثلاثاء

&#34;الصحة&#34; بغزة: استمرار التراخي والاستهتار واكتشاف بؤر جديدة يدفع لمزيد من إغلاق المربعات السكنية

"الصحة" بغزة: استمرار التراخي والاستهتار واكتشاف بؤر جديدة يدفع لمزيد من إغلاق المربعات السكنية

طالع: كشف &#34;التنسيقات المصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

طالع: كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطلق حملة دولية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان شمال رام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان شمال رام الله

الاتحاد العام للمعلمين: المستحقات حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة ليتم التوقيع عليها

الاتحاد العام للمعلمين: المستحقات حقوق ثابتة لا تحتاج لتشريعات جديدة ليتم التوقيع عليها

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُعيد فتح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح مسجدين بمحافظتي غزة وخانيونس

الهباش يوقع مذكرة تفاهم لدعم برنامج التعليم والقضاء الشرعي

الهباش يوقع مذكرة تفاهم لدعم برنامج التعليم والقضاء الشرعي

المؤسسات الحقوقية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة الأسير الأخرس

المؤسسات الحقوقية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة الأسير الأخرس

الأسرى في جلبوع ورامون ونفحة يشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون

الأسرى في جلبوع ورامون ونفحة يشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون

منوعات

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

تامر حسني يعتذر عن حذف أغنيته الجديدة ويوضح الأسباب

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

هل غيرت عمليات التجميل جيني إسبر لتصبح بلا هوية؟

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

عربي

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

السيسي وميركل يبحثان مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس (كورونا)

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

العراق يتجاوز حاجز الـ11 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات